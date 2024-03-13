Названы последствия атаки дронов в Воронеже Мэр Воронежа: в результате атаки дронов пострадали частные дома

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В результате атаки дронов в Воронеже 12 марта была повреждена кровля одного частного дома, у другого — забор, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Вадим Кстенин. 13 марта, по словам градоначальника, от удара БПЛА незначительно пострадали отделка и остекление нескольких домов в СНТ.

В результате вчерашней атаки БПЛА в Советском районе у одного частного домовладения повреждена кровля, а у другого — забор. <...> Сегодня незначительно пострадали отделка и остекление нескольких домов в СНТ, — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что сотрудники управы работают с собственниками и проводят оценку поврежденного имущества. По его словам, последствия будут устранены, при необходимости для этого задействуют средства резервного фонда.

Ранее Минобороны России сообщало, что российские системы ПВО ночью и утром 13 марта нейтрализовали 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях. Больше всего БПЛА пришлось на Воронежскую область, регион пытались атаковать 29 летательных аппаратов.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства российской противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали более 30 беспилотников. Угроза новых атак БПЛА по-прежнему сохраняется, уточнил глава региона.