Названо число пострадавших в масштабном пожаре в Ленобласти МЧС: два человека пострадали при пожаре в ангаре в Ленинградской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека пострадали при пожаре в ангаре в Ленинградской области, сообщила пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров.

Горит ангар на 1000 квадратных метрах. В ликвидации задействованы 75 специалистов и 21 единица техники. На месте пожара пострадали два человека, они госпитализированы, — говорится в сообщении.

Ранее крупный пожар в районе промышленной зоны на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге попал на видео. На кадрах с места происшествия видно, что над городом вздымаются клубы черного дыма. По имеющимся данным, огонь охватил здание, в котором располагается территория областной производственной зоны Горелово.

Кроме того, при пожаре на хлебокомбинате в Горловке (ДНР), который начался после атаки ВСУ, сгорели около 1,2 тонны хлебобулочных изделий. В МЧС отчитались о ликвидации возгорания.

Также сообщалось, что в Курской области украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. Губернатор региона Роман Старовойт рассказал, что в городе работает система противовоздушной обороны. На место происшествия прибыли пожарные команды и оперативные службы. Минобороны России эту информацию не комментировало.