Крушение вертолета Robinson 66 в Тверской области могло произойти из-за того, что при взлете он задел деревья, пишут «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Жертвами аварии стали два человека — пилот и пассажир.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). С места происшествия изъяты образцы топлива, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются и опрашиваются очевидцы. Следствие рассматривает разные версии произошедшего.

По данным Telegram-канала SHOT, в результате крушения вертолета погибли братья Александр и Дмитрий Курылевы. Управлял воздушным судном Александр Курылев, который был абсолютным чемпионом мира по высшему пилотажу на самолете в классе Advanced, чемпионом Европы в командных соревнованиях. Он награжден медалью «За вклад в развитие вертолётного спорта». В 2013 году участвовал в кругосветном перелете на вертолетах.

Крушение вертолета Robinson 66 в Кесовогорском районе Тверской области произошло накануне вечером. Воздушное судно упало в поле неподалеку от поселка Вязовец. Предполагалось, что авария могла произойти по технической причине.