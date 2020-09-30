Уничтоживший полсела под Воронежем пожар вызван падением дерева на ЛЭП

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За прошедшие сутки в столице коронавирус официально подтвердили у 2424 человек. Всего за время пандемии COVID-19 был диагностирован у 295 025 жителей Москвы.

По состоянию на 1 октября коронавирус выявили у 295 025 жителей Москвы (+ 2424 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число выздоровевших от этого заболевания в Москве составило...