Уничтоживший полсела под Воронежем пожар вызван падением дерева на ЛЭП

Причиной серьёзного пожара в селе Николаевка Воронежской области стало падение дерева на линию электропередачи. Огонь уничтожил 50 строений, включая 21 жилой дом.
От искры загорелся лес, а затем огонь переметнулся на само село. По словам сельчан, такой страшный пожар на их памяти впервые, — сообщает правительство региона
Погибших и пострадавших нет. Местных жителей эвакуировали в соседнюю Русскую Буйловку.
Сейчас тушение огня продолжается. Помощь пожарным оказывает вертолет Ка-32. Губернатор Александр Гусев отправился в Павловский район, чтобы встретиться с погорельцами.
27 сентября региональное управление МЧС сообщило о более чем 40 пожарах вокруг Воронежа. На то, чтобы с ними справиться, ушло несколько дней, причём пожарным понадобилась помощь коллег из соседних регионов и добровольцев, писал NEWS.ru.
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