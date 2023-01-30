Названа причина гибели краснокнижных животных в Дагестане Природоохранная прокуратура назвала выбросы природного газа причиной гибели нерп в Дагестане

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В Дагестане краснокнижные нерпы погибли из-за выбросов природного газа, сообщили ТАСС в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре. При этом, в ведомстве рассказали, что концентрация загрязняющих веществ, способных вызвать массовую гибель морских млекопитающих, не выявлено.

В Россельхознадзоре сообщили, что не выявили птичий грипп и другие инфекционные заболевания у погибших тюленей. Специалисты ведомства собрали патматериал и проверили его методом ПЦР на наличие вирусов гриппа типа А и подтипа Н5, бешенства, адено-, парво-, морбили-, каприпокс- и ортопоксвирусов, SARS-CoV-2, а также бактерий-возбудителей пастереллеза, микоплазмоза, клостридиоза, хламидиоза и бруцеллеза.

28 января на берегу Каспийского моря в Махачкале обнаружили восемь мертвых тюленей. Кроме того, в начале декабря на побережье Дагестана обнаружили более 2,5 тысячи мертвых краснокнижных нерп — единственных морских млекопитающих на Каспии. В качестве возможных причин их гибели назывались браконьерство, загрязнение моря, климатические изменения и выброс природного газа на дне.

Некоторое время назад стало известно о массовой гибели сардин на острове Кунашир. По мнению специалистов, рыба могла погибнуть из-за термического шока, вызванного резким понижением температуры в период штормов.