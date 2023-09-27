Назван способ снизить опасность ударов по Крыму Аналитик Коротченко: уничтожение Global Hawk снизит опасность ударов по Крыму

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

США развернули в черноморском регионе разведывательно-ударную систему, которая активно участвует в боевых операциях против России, заявил военный аналитик, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью РИА Новости. В связи с этим американские беспилотники Global Hawk, выполняющие полеты над нейтральными водами, могут быть законной целью для российских средств ПВО. Уничтожение хотя бы одного из них может снизить риск атак со стороны Украины на объекты в Крыму, уверен аналитик.

По словам Коротченко, в настоящее время США и их союзники в НАТО создали в черноморском регионе систему, включающую информационно-разведывательное и коммуникационное обеспечение на летательных аппаратах и беспилотниках. Одновременно с этим Вооруженные силы Украины осуществляют физическое выполнение ракетных запусков и атак с использованием беспилотных аппаратов, включая катера-дроны.

Коротченко отметил, что такие удары по объектам в Крыму были бы невозможны без активного участия американских средств, в том числе летательных аппаратов и беспилотников, в информационно-разведывательном обеспечении боевых операций.

Ранее, в ночь на 25 сентября, российские силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Черным морем и Крымом, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что все дроны были уничтожены.