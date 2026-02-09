Назван город, освобождение которого может остановить обстрелы Белгорода

Освобождение Харькова позволит минимизировать риск обстрелов Белгорода Вооруженными силами Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, российским войскам необходимо расширить зону безопасности до Балаклеи.

Надо освободить, по большому счету, сам Харьков. Дальше нужно продвинуться до Изюма, в Балаклею. То есть необходимо пройти не менее 50 км, потому что HIMARS стреляют по Белгороду. Работы еще много. Белгородчине достается, как и другим регионам — и Курской области, и Брянщине. Но подвижки там есть. Харьков — это второй город после Киева по численности населения, уровню развития промышленности. Из-под него украинские войска бьют ракетами, и это недалеко до границы. Они где-то посередине. Там еще ВСУ перебрасывают все возможные резервы, чтобы задержаться, — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул, что российские военнослужащие уже освободили Купянск-Узловой и достигли восточного берега реки Оскол. Таким образом, по мнению военного эксперта, зона безопасности должна простираться значительно дальше.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что из-за атак ВСУ в городе произошло аварийное отключение электроэнергии на водозаборах, из-за чего без воды остались около 100 тыс. жителей. По его словам, два насоса на водозаборе остановились из-за скачков напряжения, вызванных обстрелами.