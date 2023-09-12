Нападение дикого кабана на детей в Ростове-на-Дону попало на видео

Фото: Hikmet Saatci/Keystone Press Agency/Global Look Press

В дворе ЖК «Парк Островского» в Ростове-на-Дону дикий кабан напал на детей. На опубликованном видео видно, как животное пытается пробить сетчатое ограждение площадки. Затем кабан замечает детей и начинает бежать в их сторону.

В пресс-службе Северо-Западного управления Роспотребнадзора до этого сообщили, что при встрече с кабаном следует встать за препятствие, например за ствол дерева, которое бы отделило человека от животного. В ведомстве отметили, что нельзя поворачиваться к кабанам спиной, а если животное не нападает, то следует осторожно отступать.

Отступая, нельзя упускать животное из поля зрения. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что кабаны представляют опасность для человека, поэтому нужно оставаться крайне осторожными при встрече с ними. Кроме того, не стоит подходить к больным или мертвым животным.

Сейчас кабаны готовятся к зиме. В связи с этим они часто и много едят. В ведомстве добавили, что сами по себе дикие кабаны нападают на людей редко. Чаще всего это происходит, когда животное разгневано или ранено. В целях безопасности нельзя дразнить кабанов, пытаться отогнать или кидаться в него камнями и палками.