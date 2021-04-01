Налогового инспектора задержали в Москве за получение взятки

https://static.news.ru/photo/d82d49de-92f7-11eb-8e55-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России № 10 Мурата Мурадова задержали в Москве по делу о получении крупной взятки. Ему уже официально предъявлено обвинение.

В Москве сотрудниками правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в крупном размере (ст. 290 УК РФ) задержан Мурадов Мурат Эльманович, который является главным государственным налоговым инспектором отдела оперативного контроля ИФНС России № 10. После допроса в качестве подозреваемого ему официально предъявлено обвинение, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе Хамовнического суда Москвы уточнили, что Мурадова задержали до 29 мая. По этому делу также проходит московский предприниматель Даниил Мартинсон, которого в июле 2020 года Басманный суд столицы отправил под домашний арест за дачу взятки в крупном размере.

Как писал NEWS.ru, в январе — феврале 2021 года количество коррупционных преступлений выросло на 11,8%. Почти половина этих преступлений связана со взяточничеством. Общее число преступлений коррупционной направленности увеличилось в сравнении с предыдущим годом с 6,3 до 7,1 тысячи. При этом 3,5 тысячи — это факты взяточничества. Их количество относительно января — февраля 2020 года выросло на 21,1%. В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей. В топ-3 регионов с наибольшим числом выявленных фактов мелкого взяточничества вошли Башкирия, Москва и Краснодарский край. При этом в целом число экономических преступлений за два месяца 2021 года выросло всего на 1%.