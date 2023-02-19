Надгробие героя Советского Союза выбросили на помойку в Петербурге

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Звезда над могилой солдата

В Санкт-Петербурге около помойки на Гражданском проспекте обнаружили надгробие героя Советского Союза Бориса Расторопова, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Рядом с могильной плитой Расторопова также нашли надгробие его жены.

Расторопов служил в артиллерийских войсках в звании старшего сержанта. На фронтах Великой Отечественной войны находился с августа 1942 года. Из-за ранений и травм дожил до 49 лет и был похоронен на Северном кладбище в Петербурге.

14 февраля Telegram-канал Baza сообщил, что в крымском городе Евпатории военный случайно поджег могилу погибшего сослуживца, оставив зажженную лампадку. Против военнослужащего возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», ему может грозить штраф, исправительные работы или арест.