Надевший случайно маску на глаза мэр Барнаула посмеялся над собой

https://static.news.ru/photo/d78c358a-d8b2-11ea-8e5c-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Франк Фото: barnaul.org

Глава города Барнаула Вячеслав Франк посмеялся над ситуацией, в которую попал во время совещания. Заканчивая говорить градоначальник попытался надеть маску, но не на рот и нос, а на глаза. Затем он смущённо отложил повязку и надел очки. Видео стало популярным и вызвало интерес в городских пабликах.

Видео с моим участием вызвало интерес. Честно говоря, в июне, когда оно было снято, я даже не придал этому особого значения — ну с кем из нас не случались курьёзные моменты. А когда я увидел его пару дней назад, я также, как и вы, посмеялся над этой ситуацией, — приводит комментарий Франка Telegram-канал мэрии.

В администрации Барнаула не применули воспользоваться таким резонансом и призвали горожан соблюдать масочный режим.

Совещание, на котором произошёл курьёз, было посвящено вопросам капитального ремонта в городе.

С начала эпидемии в Барнауле коронавирусная инфекция была выявлена у 4725 человек. Что касается Алтайского края в целом, то диагноз COVID-19 здесь поставили 9809 пациентам. За последние сутки в регионе выявили 95 новых случаев инфицирования, писал NEWS.ru.