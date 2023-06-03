Над Белгородом второй раз за сутки сработала система ПВО Гладков сообщил о сработавшей системе ПВО над Белгородом

Фото: МО Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в небе над областным центром сработали системы противовоздушной обороны. Оперативные службы занимаются выяснением «последствий на земле», отметил он в Telegram.

Над Белгородом сработала наша система ПВО. Последствия на земле уточняют оперативные службы, — говорится в его сообщении.

Позже глава региона добавил, что под обстрел попало село Муром в Шебекинском районе.

Под обстрелом Муром. По предварительным данным, пострадавших нет. От прямого попадания снаряда загорелся ФАП, также повреждение есть в здании ДК, школы и детского сада, — отметил Гладков.

Таким образом, системы ПВО над Белгородом сработали второй раз за сутки. До этого они работали в ночь на 3 июня. Гладков сообщил о повреждении уличного освещения в Сосновке в Белгороде.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что 3 июня две женщины погибли в результате обстрелов ВСУ Белгородской области. По его словам, пожилая женщина была убита в Новой Таволжанке, другая — в поселке Безлюдовка. Еще два человека получили ранения.