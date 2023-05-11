Над Белгородом сработала ПВО Губернатор Белгородской области сообщил о работе ПВО над регионом

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что над регионом сработала российская система ПВО. Он отметил, что информации о пострадавших пока нет.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле, — написал Вячеслав Гладков.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали проводить операцию по окружению ВС РФ на Артемовском направлении. По словам военкора, в районе Соледара обстановка тяжелая. Поддубный предположил, что в ближайшие сутки украинская армия начнет наращивать усилия на юге.

В свою очередь корреспондент KP.RU Александр Коц также написал о начале контрнаступления ВСУ. Минобороны России позже опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ.

При этом лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов тоже опроверг информацию о крупномасштабном контрнаступлении Киева на Запорожском направлении. Он уточнил, что в оперативном порядке удалось связаться с некоторыми из тех, кто «стоит на защите этих рубежей». Они также не подтвердили информацию, распространенную в интернете.