Над Белгородом сработала система ПВО

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Также были обстреляны села в Валуйском и Шебекинском округах. По его словам, посечены осколками жилые дома, Дом культуры и детский сад.

Над Белгородом и Белгородским районом сработало ПВО. Пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы, — написал Гладков.

Ранее глава региона неоднократно сообщал об обстрелах в регионе. Так, 30 ноября ВСУ обстреляли поселок Красное Белгородской области. Перед этим украинская армия атаковала город Шебекино и села Муром и Новая Таволжанка. В первом после очередной серии обстрелов были задеты линии электропередачи.

В связи с этим в школах Белгородской области продлили дистанционное обучение до 24 марта. Мера коснулась девяти приграничных муниципальных образований, а также Белгорода и Яковлевского округа. Кроме того, в регионе перенесут на январь сроки написания итогового сочинения, которое необходимо для допуска к дальнейшей сдаче ЕГЭ. Гладков отметил, что такое решение связано со стремлением властей перевезти школьников в безопасные места, где они напишут работы.