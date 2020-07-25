Начало августа в европейской части России будет холодным

https://static.news.ru/photo/c00fd344-ce3a-11ea-a4a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в начале августа в европейскую часть России придёт похолодание.

Первоначальные расчеты говорят о том, что возможно понижение температуры в первых числах августа на европейской части России, — привели слова метеоролога в ТАСС.

Он отметил, что это предварительная информация и данные будут уточняться. Роман Вильфанд добавил, что по предварительным прогнозам, похолодание будет несильным.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что до конца июля в Москве будет тёплая погода, от 22 до 27 градусов тепла. Он добавил, что аномальной жары не ожидается, температурный фон будет выше нормы на один градус. Ночью температура также станет выше — около 15 градусов тепла будет в Москве, а в Подмосковье — до 18 градусов, писал NEWS.ru.