Факельное горение произошло на заводе «СИБУР» под Нижним Новгородом

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

В Дзержинске Нижегородской области на территории предприятия АО «СИБУР-Нефтехим» произошло факельное горение, сообщили ТАСС в администрации города. Уточняется, что угрозы распространения огня за пределы завода нет. Причина пожара не называется. В Сети появились кадры с места происшествия.

В связи с остановкой производственного процесса в одном из цехов АО «СИБУР-Нефтехим» происходит факельное горение. Угрозы нет, — рассказали в администрации Дзержинска.

Уточняется, что в результате возгорания из-за снижения подачи кислорода и технических газов внешним поставщиком было временно приостановлено производство окиси этилена и гликолей. Сейчас факельная установка переведена в режим интенсивного дымного горения.

В июле 2023 года на территории предприятия «СИБУР-Нефтехим» по производству окиси этилена и гликолей в Дзержинске Нижегородской области уже происходил пожар. На заводе загоралась производственная установка. Жертв и пострадавших в результате возгорания не было.

В июне в Москве человек погиб при взрыве газовой трубы во время ремонта в котловане на Песчаной улице. В результате подрыва началось факельное горение газа.