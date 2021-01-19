https://static.news.ru/photo/da6b78e4-5a8d-11eb-ac0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В районе Нагатинской набережной на юге Москвы загорелся автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Автомобиль загорелся на Кленовом бульваре, 2 в районе Нагатинской набережной, — говорится в Telegram-канале.

Сообщается, что на месте работают оперативные службы. Детали уточняются.

Ранее сообщалось, что житель Москвы облил своего знакомого горючей жидкостью и поджёг его. Мужчина сгорел заживо.

Инцидент произошёл в квартире многоэтажного дома на Ясеневой улице. В результате возник пожар, после которого сотрудники экстренных служб обнаружили на улице труп 43-летнего мужчины.

Спасатели осмотрели квартиру и пришли к выводу, что, вероятно, причиной ЧП стал поджог. Представители правоохранительных органов нашли подозреваемого и задержали его: им оказался 38-летний знакомый погибшего. Предполагаемый преступник рассказал о случившемся. Он сообщил силовикам, что заранее приготовил ёмкость с горючим, писал NEWS.ru.