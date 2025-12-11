На Ямале пройдет пересмотр дела об использовании труда осужденных

На Ямале пересмотрят дело сотрудника ФСИН об использовании труда осужденных, сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЯНАО. Первоначально суд постановил, что права граждан не были существенно ущемлены.

Суд Ямало-Ненецкого автономного округа согласился с доводами апелляционного представления о наличии существенности нарушений, отменил оправдательный приговор и передал уголовное дело на новое рассмотрение, — сообщили в ведомстве.

Сотрудника колонии обвинили в том, что он использовал троих заключенных для хозяйственных и строительных работ у себя дома. Решение суда оспорила прокуратура.

Ранее сообщалось, что суд может принять решение о конфискации имущества у бывшего начальника НИИ ФСИН России генерала Андрея Быкова, он был осужден по делу о коррупции. Кассационный суд отменил соответствующую часть приговора, вынесенного Головинским районным судом Москвы.