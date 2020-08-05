На Урале женщина не платила коммуналку, считая себя гражданкой СССР

https://static.news.ru/photo/83d13c82-d705-11ea-8300-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Жительница Екатеринбурга Светлана Гущина два года игнорировала платежи за коммунальные услуги. Она считает себя гражданкой СССР. Долг женщины составил 104 тысячи рублей.

Гущина вступила в движение «Союз ССР». Его члены отрицают российские законы, не платят налоги и не исполняют кредитных обязательств, поскольку живут по устоям и порядкам Советского союза.

Оказалось, что женщина не единственная, кто считает себя гражданкой распавшегося государства.

С конца 2018 года в адрес энергосбытовой компании стали поступать массовые обращения от жителей, именуемых себя «граждане СССР», отказывающихся оплачивать потреблённую электроэнергию и утверждающих, что начисления за используемые ими ресурсы являются незаконными, — сообщили в АО «Екатеринбургэнергосбыт» журналистам KP.RU.

Иск энергосбытовой компании удовлетворил суд. Теперь женщина обязана погасить свой долг перед коммунальщиками.

NEWS.ru писал, что пермский министр Михаил Сюткин задолжал за услуги по коммуналке более 745 тысяч рублей. Чиновник считает, что жилищная компания требует деньги за неоказанные услуги.