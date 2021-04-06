На Урале выявили первого заражённого южноафриканским штаммом COVID-19

https://static.news.ru/photo/227a9d62-9766-11eb-b2cf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Уральские врачи зафиксировали первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса, сообщил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

По его словам, болезнь обнаружили у женщины, которая недавно вернулась из ОАЭ. Были проверены все контактировавшие с ней люди и её родственники, у них наличие вируса не подтвердилось.

К настоящему моменту больная южноафриканским подтипом вируса уже выздоровела, с ней всё в порядке, — рассказал Козловских.

Также 6 апреля в Свердловской области выявили первый случай заражения британским штаммом. Заразилась россиянка, вернувшаяся из Турции.

На самом деле мы давно начали работу по выявлению атипичных вирусов, которые могли бы циркулировать на территории области. Мы отправили порядка 110 проб — это лица с атипичным протеканием заболевания, это привитые заболевшие [пациенты], это дети, которые обычно не болеют, — цитирует главного санитарного врача E1.ru.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила статистику заболеваемости британским штаммом коронавируса в РФ. По её словам, в стране выявлено 103 случая. Также она отметила, что вирус постоянно мутирует и в международной базе данных зафиксировано уже более миллиона геномов.