На Урале нашли мертвыми пятерых человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Дружинино в Свердловской области в одном из домовладений обнаружили тела пятерых человек, сообщил URA.RU источник в экстренных службах Нижнесергинского района. Следователи рассматривают три причины произошедшего — передозировка наркотиков, отравление алкоголем и отравление угарным газом.

Криминалисты наиболее вероятными называют три версии трагедии: отравление угарным газом, отравление алкоголем и передозировку наркотиков. На первую указывает то, что дверца печи была приоткрыта. На вторую — на месте ЧП были найдены пустые бутылки из-под водки. Также известно, что некоторые из погибших могли употреблять запрещенные вещества, — рассказал источник издания.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее в Оренбургской области в деревне Дмитриевка четыре человека умерли от отравления суррогатным алкоголем. Еще двое попали в больницу. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии, с ними работают следователи. Отмечается, что потерпевшие приобрели спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой таре, которая имела маркировку и этикетку питьевой воды.