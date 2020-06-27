На Урале мужчина застрелил собаку на глазах у владелицы

https://static.news.ru/photo/086dc932-b885-11ea-9f1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press

Жительница Челябинска стала свидетельницей убийства собаки. Инцидент произошёл на карьере за ЖК «Александровский».

По словам девушки, собака со своей хозяйкой гуляла около водоёма. Неожиданно питомец накинулся на утку, которую подстрелил охотник. Мужчина вышел из кустов и сказал, что собака забрала его добычу, а теперь он заберет собаку.

Я вам куплю вместо этой другую утку, принесу, — начала протестовать женщина.

Однако этот аргумент не повлиял на охотника. Он сделал несколько выстрелов в животное и ушёл обратно в кусты. Также мужчина пригрозил женщине, что если она подойдёт, то он и её застрелит. Свидетельница вызвала полицию, сообщает «Медиазона».

Они удивились, что он там охотился, сейчас не сезон, да и карьер в черте города, здесь это делать запрещено. Мы хотели увезти Арчи к ветеринару, но была такая рана, он хрипел и умер, — заявила девушка.

NEWS.ru писал ранее, что в Стерлитамаке мужчина жестоко убил собаку соседа. Он всадил в неё нож.