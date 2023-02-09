На Ставрополье ликвидировали бандитов, планировавших теракт НАК: в Ставропольском крае уничтожили бандитов, планировавших совершение теракта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ходе контртеррористической операции в Ставропольском крае были ликвидированы бандиты, планировавшие совершение теракта на одной из железнодорожных станций региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета (НАК). Отмечается, что в ходе проведения операции силовики эвакуировали жителей близлежащих домов, чтобы исключить возможные жертвы.

Восьмого февраля <...> получена информация о скрывающихся на хуторе Петровский Советского городского округа вооруженных бандитах, намеревавшихся совершить теракт на одной из железнодорожных станций. <...> Начальником краевого Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима, — говорится в заявлении НАК.

Там добавили, что блокированным в одном из домов подозреваемым предлагалось сложить оружие и сдаться властям, однако те открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, В результате их пришлось нейтрализовать.

Убитых и раненых среди правоохранителей и гражданского населения нет.

В настоящее время на месте столкновения происходят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала трех человек, причастных к подготовке терактов в Свердловской области. В ведомстве отметили, что задержанные граждане России планировали теракты на железнодорожной инфраструктуре региона за вознаграждение от украинских неонацистов. Против них возбуждены уголовные дела по статьям 205 (террористический акт) и 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ. Им грозит срок от 12 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Также стало известно, что ФСБ за два месяца обнаружила 93 подпольных оружейника в 38 регионах России. Всего было изъято 253 единицы огнестрельного оружия как российского, так и иностранного производства. Спецмероприятия проводились в ноябре — декабре 2022 года.