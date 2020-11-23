На севере Москвы открыли новую станцию Ховрино

Новая железнодорожная станция Ховрино открылась на севере Москвы. Она стала частью крупного транспортно-пересадочного узла, в который также входят станция метро «Ховрино» и международный автобусный вокзал.
Сегодня открывается современный железнодорожный вокзал, который в будущем войдёт в состав МЦД-3. Сегодня это уже действующий объект, который улучшит транспортное сообщение для жителей Зеленограда, Химок, Западного Дегунино, Ховрино, — рассказал во время открытия станции мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что платформа стала первым проектом, построенным в рамках создания МЦД-3, и в дальнейшем на станции также будут останавливаться высокоскоростные поезда, следующие в Санкт-Петербург.
Железнодорожная станция в районе Ховрино была открыта ещё в конце XIX века. Старая платформа находилась в получасе ходьбы от нового ТПУ, что создавало неудобство для пересадки на метро и автобусы,
Как сообщал NEWS.ru, в мэрии Москвы ранее рассказали о планах открыть ещё три станции Московских центральных диаметров (МЦД) до конца года.