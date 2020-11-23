На севере Москвы открыли новую станцию Ховрино

https://static.news.ru/photo/e7cc9ed8-2d82-11eb-b265-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Новая железнодорожная станция Ховрино открылась на севере Москвы. Она стала частью крупного транспортно-пересадочного узла, в который также входят станция метро «Ховрино» и международный автобусный вокзал.

Сегодня открывается современный железнодорожный вокзал, который в будущем войдёт в состав МЦД-3. Сегодня это уже действующий объект, который улучшит транспортное сообщение для жителей Зеленограда, Химок, Западного Дегунино, Ховрино, — рассказал во время открытия станции мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что платформа стала первым проектом, построенным в рамках создания МЦД-3, и в дальнейшем на станции также будут останавливаться высокоскоростные поезда, следующие в Санкт-Петербург.

Железнодорожная станция в районе Ховрино была открыта ещё в конце XIX века. Старая платформа находилась в получасе ходьбы от нового ТПУ, что создавало неудобство для пересадки на метро и автобусы, говорится в сообщении пресс-службы мэра столицы. При этом после открытия новой платформы Ховрино старая станция не была закрыта. Её переименовали в Грачёвскую — по названию расположенного неподалёку Грачёвского парка.

Как сообщал NEWS.ru, в мэрии Москвы ранее рассказали о планах открыть ещё три станции Московских центральных диаметров (МЦД) до конца года.