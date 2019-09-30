https://static.news.ru/photo/d4144294-e39e-11e9-b811-fa163e074e61_660.jpg Федеральная дорога Р-217 «Кавказ» Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» объявило конкурс на капитальный ремонт десятикилометрового участка автомобильной дороги в Кабардино-Балкарии. Начальная цена контракта составляет 1,088 млрд рублей, заявки будут приниматься до 3 октября.

Объект закупки — капитальный ремонт автомобильной дороги Р-217 «Кавказ»: автомобильная дорога М-4 «Дон» — Владикавказ — Грозный — Махачкала — граница с Азербайджанской Республикой на участке км 413 — км 423, — говорится в заявке на портале госзакупок.

Планируется, что трассу расширят до четырёх полос, она станет безопаснее для движения, а также для экологии — за счёт строительства очистных сооружений для стоков.

Как писал News.ru, более 4 тысяч туристов застряли в Приэльбрусье, где сильные осадки и подъём воды в реке Баксан повредили единственную дорогу, ведущую в этот район. Специалисты принимают меры по безопасной транспортировке отбывающих туристов. В частности, организован пеший переход через поврежденные участки трассы, где движение транспорта представляет опасность. Для эвакуации людей подготовлены четыре вертолёта.