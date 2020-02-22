https://static.news.ru/photo/ee1287b8-5564-11ea-af3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: XXX ЮАО ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ XXX/vk.com

Рамка радиационного контроля сработала на мусоросжигательном заводе на юге Москвы. На место ЧП направлена мобильная лаборатория ФГУП «Радон».

На мусоросжигательном заводе № 3 на улице Подольских Курсантов сработала рамка радиационного контроля, — сообщили РИА Новости в экстренных службах Москвы.

Как писал NEWS.ru, экологи зафиксировали резкий скачок радиации в районе станции Москворечье рядом с парком-заповедником «Коломенское», где ведутся работы по строительству многополосной автострады «Юго-Восточная хорда». Как раз в этом месте находится захоронение отходов урановых и ториевых руд, оставшихся от завода полиметаллов. После протестов местных жителей, которые уже начали сравнивать с событиями в Шиесе Архангельской области, мэр Сергей Собянин обещал вывезти заражённый грунт за пределы Москвы.