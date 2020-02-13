Экологи заявили, что в Москве зафиксирован резкий скачок радиации в районе станции Москворечье рядом с парком-заповедником Коломенское, где ведутся работы по строительству многополосной автострады «Юго-Восточная хорда». Как раз в этом месте находится захоронение отходов урановых и ториевых руд, оставшихся от завода полиметаллов. После протестов местных жителей, которые уже начали сравнивать с событиями в Шиесе Архангельской области, мэр Сергей Собянин обещал вывезти заражённый грунт за пределы Москвы. Контракт на эти работы выиграло ФГУП «Радон», занимающееся утилизацией радиоактивных отходов. Предприятие объяснило данные о скачке радиации сбоем оборудования, однако с 7 февраля, когда поступило первое сообщение, «сбой» повторился несколько раз. Это подхлестнуло протестную активность москвичей, для противодействия которым направлен тот же самый ЧОП, что охранял стройку в Шиесе.

Датчик ради контракта

О повышении радиационного фона в 60 раз сообщили экоактивисты и жители района, прилегающего к Каширскому шоссе, которые организовали лагерь чтобы не допустить вскрытия могильника на месте будущего строительства Юго-Восточной хорды — одной из четырёх трасс, которые вместе должны опоясать Москву. Скачок, по их словам, показал датчик, только что установленный «Радоном» на прилегающем ограждении. Местные жители, чьи дома находятся в 300-400 метрах от полигона, предполагают, что датчик показал кратковременное повышение радиации из-за того, что ветер поднял пыль с земли — само устройство находится примерно на высоте 2,5 метров. Это укрепило их опасения, что в случае начала работ на месте захоронения, над районом может подняться облако радиоактивной пыли. По их словам, показатели датчика подскакивали после этого ещё несколько раз (что было заснято на видео), из-за чего на место вызвали МЧС.

Ведомство позднее ответило на заявление о скачке радиации общими словами о нормальном радиационном фоне по Москве, сославшись при этом на «Радон», но местные жители не поверили.

8 февраля на Каширском шоссе в районе Сабурово прошел народный сход против строительства Юго-Восточной хорды через радиоактивный могильник. На акцию собралось около 400 человек, среди них сторонники движения «Левый фронт», «МосСовет», КПРФ. Участники акции держали плакаты: «Нам решать — чем дышать!», «Хорда — убийца района!».

10 февраля «Радон» официально сообщил, что «по мнению специалистов, причиной отображения на табло аномальных значений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения является сбой передачи данных между регистратором данных и табло», а после «решения технических вопросов», датчик продолжит свою работу в тестовом режиме.

12 февраля ситуация обострилось. Вечером, около 17:30 «Радон» заменил датчик, но местная инициативная группа заявила, что тот показал новый скачок радиации. Начался новый стихийный сход граждан, перетекший в столкновения с прибывшими на место охранниками. Оказалось, что последние представляют ЧОП «Гарант безопасности». Эта же охранная фирма защищала от местных жителей стройку мусорного завода в Шиесе Архангельской области. Их борьба закончилась, напомним, остановкой строительства, а на сотрудников ЧОП были заведены уголовные дела за избиения активистов. На этот раз представители фирмы прибыли к платформе Москворечье у Каширского шоссе, чтобы «охранять датчик радиации», заодно вытесняя собравшихся там жителей. На место прибыла полиция, которая — что не совсем характерно — задержала именно охранников.

Ночь обострения

Что там произошло, объяснил муниципальный депутат-самовыдвиженец округа Печатники Сергей Власов, находившийся на месте. Он обратил внимание на то, что ФГУП «Радон» был официально объявлен победителем на рекультивацию радиоактивной свалки у Каширского шоссе (стоимость контракта — 80 млн рублей) только в 20:30 того же дня — 12 февраля. Группа охранников прибыла туда несколько ранее. Увидев ЧОП в сопровождении чиновников местной администрации, кто-то из дежурящих активистов сообщил в специальный Telegram-канал «SOS склон МЗП», после чего уже через полчаса, туда подъехало около 50 человек из других районов Москвы. Это было связано с тем, что, по словам Власова, перед этим поступила информация о якобы готовящемся разгоне протестного лагеря. Полицию вызвал подъехавший туда же депутат Мосгордумы Павел Тарасов.

Петр Ковалев/ТАСС

Сотрудники МВД поговорили с охранниками, которые пояснили, что находятся здесь по договору с «Радоном» и охраняют датчик радиации, но самого договора и других необходимых документов у них на руках не оказалось. Полицейские потребовали от охранников надеть личные бейджи с указанием фирмы-работодателя и фамилии сотрудника, а после ряда препирательств, охранники были задержаны и отвезены в отдел «для выяснения обстоятельств их нахождения на охраняемом объекте».

От кого охранять датчик, который повесили на высоту 2,5 метров и полтора метра над забором? Наверное, «Радон» думал, что это мы подбрасываем радиоактивных веществ с фоном 1800 микрорентген/час, пока никто не видит!? По себе людей не судят, как говорится, — написал Сергей Власов на своей странице в Facebook.

Позже на место приехал гендиректор «Радон» Алексей Лужецкий, который, по словам муниципального депутата, долго общался с собравшимися и рассказывал, что установленный на заборе датчик даёт сбои предположительно из-за электромагнитного излучения.

Рассказывал, что «Радон» провел исследования склона (с глубиной взятия проб 1 метр) и они ничего серьезного глубже 1 метра не нашли, а акт о замерах от 31 июля 2019г. скрывают от нас, потому что «вы же понимаете», были выборы, был резонанс. Видимо, скрывать будут и дальше. Пока Лужецкий нам всё это рассказывал, прибор показал 18,05 мкЗв/ч (60-кратное превышение нормы), чем вызвал неподдельное удивление на его лице, и полное игнорирование этого факта сотрудниками МЧС, который в этот момент находились тоже возле склона с мобильным постом. На нашу просьбу сделать срочные замеры, работники МЧС никак не отреагировали. Говорят, у них есть инструкция ни при каких обстоятельствах не общаться с дежурными и журналистами, — передал Сергей Власов.

Народный сход разошёлся только примерно к часу ночи 13 февраля, не считая дежурных, которые остались в протестном лагере. NEWS.ru удалось поговорить с Андреем Ожаровским, который присутствовал на месте событий — бывшим физиком-ядерщиком, а ныне экологом и активистом антиядерного движения.

Мы говорим об объекте, в котором размещено 60 тысяч тонн радиоактивных отходов. Уран, торий и радий, это никто не опровергает, это цифра из ежегодного доклада Роспотребнадзора. Отходы укрыты слоем грунта, находятся в этом состоянии около 50 лет, с тех пор как в 70-х годов завод полиметалов перестал работать с радиоактивными материалами. Предположить, что радионуклиды не распадаются невозможно, это законы физики — там происходит радиоактивный распад. Среди продуктов распада есть летучие соединения, газ радон. Эти газы выходят наружу, потому что преграды фактически нет. «Радон», государственная организация, установила датчик. То, что они потом начали врать что это тестовый режим — это неправда. Тестируется датчик на заводе. И в связи с тем, что никто ранее не проводил круглосуточных наблюдений над такими могильниками, по сути, открыто новое явление. Моя версия, что вот эти газы выходят порциями. Примерно, как болотный газ, пузырьками. Возможно, это связано с тем, что почва не до конца промёрзла. Не исключено, что, когда ГБУ «Жилищник» строил забор вокруг места, они проткнули один из тонких слоёв глины, накрывающих отходы. Эти выбросы зафиксированы сертифицированным оборудованием, установленным государственной организацией. Дальше «Радон» начал выкручиваться. Зачем он это делает, мне не совсем понятно. Но у этой организации всегда были тесные связи с правительством Москвы, и видимо они поставили датчик чтобы показать, что никакой опасности нет. А датчик-то показал, что опасность есть. И они не были готовы воспринять эту объективную реальность, и объявили прибор неисправным, хотя до этого додумались только что, а до этого он у них неделю работал нормально. Я придерживаюсь мнения, что датчик работал. Возможно, он чересчур сильно реагировал на бета-активный аэрозоль — а там захоронен коктейль радионуклидов — который привел к ситуации зашкаливания, потому что датчик настроен на гамма-излучение. Наше оборудование там тоже работало. Мы его установили на несколько дней позже того как «Радон» установил свой прибор, на другом столбе того же забора. И наш прибор тоже показал всплески. Нам сложно оценить их, но они были меньше. Скорее всего, то, что датчик «Радона» показывал одну и ту же цифру в случае всплесков, говорит о его зашкаливании. То есть какой-то выброс есть, но датчик неправильно его интерпретирует. Другим способом нельзя объяснить то, что он показывает одинаковую цифру. И «Радон» сам должен это объяснять, это не моя работа! А он утверждает, что нарушения датчика вызваны длиной кабеля, это чушь полная. И этой ночью произошло ужасное — «Радон» пошёл на обострение. До этого они делали вид что готовы к диалогу. Андрей Ожаровский физик-ядерщик, экологический активист физик-ядерщик, экологический активист

По словам Ожаровского, у него сложилось мнение, что приоритет «Радона» — строительство хорды, а не экологическая безопасность, что «граничит с преступлением». В дальнейшем он не исключает попыток уголовного преследования активистов, препятствующих строительству.

Sergey Vlasov/facebook.com

В свою очередь радиоэколог, член научного комитета ООН по действию атомной радиации Виктор Иванов, которого NEWS.ru попросил прокомментировать ситуацию, добавил, что для оценки реальной угрозы захоронения надо оценивать лучевые нагрузки на людей проживающих в радиусе 30 километров от места. По его словам, эти стандарты прописаны в нормах радиационной безопасности.

Днём того же дня в «Радоне» отказались связать корреспондента NEWS.ru с генеральным директором Алексеем Лужецким для того, чтобы задать уточняющие вопросы по ситуации.





В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.