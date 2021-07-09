На москвичку завели дело из-за приспущенной маски

Москвичку Валентину Муженскую обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника полиции после её задержания в МФЦ за приспущенную маску. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката.

Женщину задержали 25 июня. По её словам, она была в маске, но приспустила её, сидя в очереди, потому что ей стало плохо и её тошнило. Муженская рассказала, что провела в отделении полиции 5-6 часов, отпустили её только после приезда мужа, полковника юстиции, который указал полицейским на нарушения.

Дело против неё возбудили, — цитирует издание адвоката.

Правоохранители заявляют, что она ударила по ноге одного полицейского и укусила второго.

Женщина, в свою очередь, заявила, что полицейские применили к ней силу при задержании и она даже потеряла сознание от боли. При этом врачи зафиксировали у неё наличие синяков, ушибов, а также ссадин рук и ног. Она написала заявления в Следственный комитет и МВД.

Ранее сообщалось, что граждане, не привившиеся от COVID-19, не смогут больше воспользоваться услугами многофункциональных центров Московской области без предварительной записи.