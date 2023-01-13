На МКАДе произошла массовая авария Дептранс: на МКАДе столкнулись четыре автомобиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На МКАДе произошло ДТП с четырьмя автомобилями, сообщает Дептранс Москвы. В Telegram-канале ведомства уточнили, что при аварии четырех транспортных средств движение на участке 29 км автодороги образовался затор. Обстоятельства происшествия выясняются. Водителей попросили выбирать пути объезда места ДТП.

На внутренней стороне 29 км МКАД столкнулись 4 автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по трем полосам из пяти. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что на территории Нижнеломовского района Пензенской области произошла авария, в которой погибли два человека. В ведомстве подчеркнули, что в результате столкновения шесть человек были отправлены в медицинское учреждение. Остальные участники ЧП осматриваются врачами.

До этого в Молжаниновском районе столицы на Синявинской улице произошло ДТП с участием каршеринга. Водитель арендованной машины на большой скорости влетел в парковку, где задел несколько автомобилей.