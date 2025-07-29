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29 июля 2025 в 16:22

На Ладожском озере зафиксировали рекордное потепление

РАН зафиксировала потепление Ладожского озера на два градуса с 2013 года

Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН зафиксировали заметное потепление и изменение ледового режима Ладожского озера, сообщает пресс-служба организации. По данным специалистов, это приводит к раннему исчезновению ледового покрова.

Исследование основано на собранных с 1897 по 2024 год данных. Специалисты изучили изменения температуры воды и воздуха, продолжительности теплого сезона и сохранения ледового покрова. Оказалось, что на севере Ладоги среднегодовая температура выросла на два градуса с 2013 года. В 2020 году она достигла 6,5 градуса. Теплые и очень теплые зимы за последние 30 лет участились, а летний сезон стал дольше.

Наши данные свидетельствуют о явных признаках потепления зимних периодов и перестройки ледового режима Ладожского озера, что определяется глобальными изменениями климата Земли в целом. Полученные результаты служат основой для разработки прогностических моделей изменения всей экосистемы Ладожского озера, — объяснил глава Лаборатории географии и гидрологии Института озероведения РАН Михаил Науменко.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал главной причиной повышения глобальной температуры на Земле не Эль-Ниньо, а деятельность человека. По его словам, этот фактор значительно превышает влияние природных явлений. Вильфанд уверен, что Эль-Ниньо, нагревавшее Землю с 2023 по 2024 год, вернется не раньше осени.

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РАН
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