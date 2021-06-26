На курортах Кубани резко вырос спрос на аренду жилья

На курортах Краснодарского края резко вырос спрос на краткосрочную аренду жилья. Это произошло после введения новых требований к заселению в гостиницы. Об этом, ссылаясь на мнение экспертов, пишет ТАСС.

Как считают специалисты, нововведения могут сильно ударить по состоянию работающих «в белую» гостиниц. Руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артём Кромочкин в разговоре с журналистами сказал, что в Анапе упал интерес ко всем типам загородной недвижимости. По отношению к домам показатели рухнули на 14,2%, к коттеджам — на 16,1% и к таунхаусам — на 22,2%. Однако в Сочи показатели по аренде увеличились.

После введения новых ограничений рост поиска частных таунхаусов в Сочи вырос на 11,7%, а коттеджей — на 22,6%. При этом спрос на посуточную аренду квартир упал, — добавил Кромочкин.

Российский союз туриндустрии (РСТ) уже обратился к губернатору Краснодарского края с просьбой о смягчении ограничений на въезд туристов, который вводится с 1 августа. В нём главу региона просят разрешить въезд в край по справке о перенесённом коронавирусе или по отрицательным результатам ПЦР-теста.

До этого глава края заявил, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 1 июля гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря будут принимать туристов только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа наличие сертификата о прививке станет обязательным.