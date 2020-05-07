На Курилах выявили первый случай заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6af75132-9656-11ea-9828-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режим ЧС введён на острове Шикотан в Сахалинской области из-за первого случая инфицирования коронавирусом нового типа.

Сахалинская область считается один из самых эпидемиологически благоприятных регионов России, на Курильских островах до сих пор не было зафиксировано ни одного случая заражения. Шикотан заблокирован для въезда и выезда с 15 мая. По информации правительства области, заражённый — житель Дагестана, прибывший в регион для работы водолазом на судне «Байкал», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, после объявленного президентом России Владимиром Путиным 12 мая окончания единого для страны режима нерабочих дней ответственность за все решения по установлению ограничений полностью легла на плечи губернаторов. Руководители субъектов получили исключительное право ослаблять или усиливать карантинные меры с учётом эпидемиологической ситуации.