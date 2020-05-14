После объявленного президентом России Владимиром Путиным с 12 мая окончания единого для страны режима «нерабочих дней» ответственность за все решения по установлению ограничений полностью легла на плечи губернаторов. Руководители субъектов получили исключительное право ослаблять или усиливать карантинные меры с учётом эпидимиологической ситуации. Эксперты проанализировали темпы снятия регионами карантинных мер и пришли к выводу, что большинство субъектов РФ не спешит расставаться с установленными ранее ограничениями.

Всего пять российских регионов демонстрируют высокие темпы по снятию ограничений в связи с распространением COVID-19, в то время как власти более сорока субъектов демонстрируют низкие темпы или вовсе предпочитают сохранять установленные ранее меры. Об этом говорится в исследовании фонда «Петербургская политика» «Ограничительные меры регионов: отменять нельзя сохранять», с которым ознакомился NEWS.ru.

В первую группу попали Смоленская, Калининградская, Белгородская, Томская области и республика Татарстан. Жители этих регионов получили возможность посещать парки и скверы, где-то открылись кинотеатры и торговые центры, где-то возобновлена работа парикмахерских, кинотеатров и даже кафе в формате веранд. Ещё семь субъектов РФ попали в категорию дифференцированного подхода к снятию ограничений в зависимости от района. Это Магаданская, Ленинградская, Самарская и Сахалинская области, а также республики Карелия, Якутия и Краснодарский край.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В большинстве же субъектов (32) темпы снятия ограничений расцениваются экспертами как средние. Ещё 21 регион был отнесён к категории с низкими темпами отказа от жёстких карантинных мер, а ещё в 21 субъекте ограничения сохранены в прежнем объёме. К последним относятся в том числе и самые неблагополучные с точки зрения прироста заболевших регионы — Москва, Санкт-Петербург, Московская область и республика Дагестан.

Как пояснил NEWS.ru президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, главы регионов сегодня находятся в сложной ситуации, когда никто не знает как поступить правильно.

С одной стороны, очевиден запрос на снижение ограничений и даже рост ковид-диссидентских интонаций в выступлениях высокопоставленных чиновников, а с другой — цена ошибок тоже довольно высока. Поэтому регионы экспериментируют — и не всегда есть связь между степенью остроты проблемы коронвируса в регионе и снятием ограничений. Михаил Виноградов президент фонда «Петербургская политика» президент фонда «Петербургская политика»

Со своей стороны руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв напомнил, что ещё 11 мая вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 11 субъектов РФ уже могут выйти на первый этап ослабления ограничительных мер, введённых из-за угрозы распространения коронавируса. Однако она добавила, что во многих регионах России по-прежнему сохраняются абсолютные значения прироста числа выявленных случаев коронавирусной инфекции.

Собственно любопытно посмотреть как соотносятся цифры заболевших с заявлениями и действиями губернаторов. Первым о выходе на плато сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, хотя статистика была еще тревожная. При этом область вводила «масочный» режим. Медийная повестка и реальное положение дел с выходом из режима «самоизоляции» могут отличаться. Где-то послабления анонсируют, где-то просто смотрят на что-то сквозь пальцы. Мне вот интересно, насколько верна гипотеза, что первыми из регионов стараются снять ограничения те, у кого впереди выборы глав субъектов. Думаю, что и тут просматривается роль личности. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

По мнению политтехнолога Алёны Август, темп выхода российских регионов из режима строгих ограничений — это история попыток губернаторов удержать равновесие среди шторма.

Шторм в данном случае — желание спасти экономику, не потеряв людей, намерение не допустить «праздник непослушания» в связи с COVID-19, который может перерасти в протест против всего, а также, конечно, попытка собрать пакет аргументов, чтобы ни люди (население), ни федеральный центр не могли обвинить руководство региона в непродуманности решений. При том, что как бы логично кто ни поступил, вирус безжалостно может уничтожить репутацию, прорвавшись сквозь железно выстроенную логику. Так что пока можно считать, что темы выхода обусловлены рекомендациями эпидемиологов, данными статистики и оценкой состояния экономики. Причём более удачливыми в этой системе оказались те регионы, где менее налажено прямое сообщение с другими территориями. А тот же Калининград получил бонус своего положения анклава — границы закрыты, вирус не циркулировал. Потому что внутри территории России, безусловно, наши граждане умудряются не только курсировать, но и скрывать свои передвижения. Алёна Август политтехнолог политтехнолог

Темпы выхода обусловлены не только суммой озвученных обстоятельств, но еще и уровнем тревожности руководства региона за свой статус и готовностью рисковать, считает эксперт.