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На Кубани задержали главу Ейского района и его заместителей

16:52, 19 февраля 2021 180
Виктор Ляхов Виктор Ляхов Фото: yeiskraion.ru

В Краснодарском крае правоохранители задержали главу Ейского района Виктора Ляхова и двух его заместителей. Об этом сообщил источник, знакомый со следствием.

По не подтверждённым данным, среди задержанных может быть и заместитель руководителя администрации Александр Шабанов. Всех их уже доставили в Краснодар для участия в следственных действиях. По словам собеседника РАПСИ, данных о том, по какому делу произошло задержание, пока нет.

Пост главы администрации Ейского района Ляхов занял в конце 2019 года. До этого он руководил отделом связей с органами гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Министерства ГО и ЧС Кубани, передаёт ТАСС.

Ранее в Следственном комитете назвали причину задержания мэра Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова. Его подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщал NEWS.ru.

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