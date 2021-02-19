На Кубани задержали главу Ейского района и его заместителей

https://static.news.ru/photo/a1ced21e-72bc-11eb-b67f-96000091f725_660.jpg Виктор Ляхов Фото: yeiskraion.ru

В Краснодарском крае правоохранители задержали главу Ейского района Виктора Ляхова и двух его заместителей. Об этом сообщил источник, знакомый со следствием.

По не подтверждённым данным, среди задержанных может быть и заместитель руководителя администрации Александр Шабанов. Всех их уже доставили в Краснодар для участия в следственных действиях. По словам собеседника РАПСИ, данных о том, по какому делу произошло задержание, пока нет.

Пост главы администрации Ейского района Ляхов занял в конце 2019 года. До этого он руководил отделом связей с органами гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Министерства ГО и ЧС Кубани, передаёт ТАСС.

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