На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

На Крымском мосту, пролегающем через Керченский пролив, произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили РБК в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). По данным ведомства, это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Сегодня в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова, — говорится в сообщении.

Уточняется, что два автомобильных пролета моста частично обрушены.

Ранее стало известно о загоревшейся цистерне с топливом на одном из участков Крымского моста. По предварительным данным, грузовой поезд шел из Тамани в Керчь.

В настоящее время движение по Крымскому мосту полностью остановлено. Власти готовят запуск паромной переправы через пролив, а пока для водителей разворачивают пункты обогрева. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что паромная переправа находится в состоянии готовности к запуску. Он также отметил, что полуостров обеспечен запасом горючего и продовольствия.