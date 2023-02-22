На Кавказе задержали торгующих людьми преступников

Фото: nac.gov.ru

В Кабардино-Балкарии задержана преступная группа, причастная к торговле людьми, заявили представители пресс-службы ФСБ. Отмечается, что сообщество правонарушителей состояло из пяти человек. Они были задержаны при содействии сотрудников ГУ МВД России по СКФО, передает ТАСС. В ФСБ подчеркнули, что преступники склоняли женщин из КБР к переезду за границу, а там вынуждали их заниматься проституцией.

Пресечена деятельность преступной группы из пяти лиц, причастной к торговле людьми. По имеющимся данным, в период с 2010 по 2019 год подозреваемые, действуя согласно распределенным ролям, подбирали на территории республики женщин, склоняли их к переезду в одно из зарубежных государств, где вовлекали в занятие проституцией, — говорится в сообщении ФСБ.

Следствие возбудило в отношении задержанных уголовные дела по признакам правонарушений, которые предусмотрены пп. «б», «в» ч. 2 ст. 241 «Организация занятия проституцией», ч. 3 ст. 240 «Вовлечение в занятие проституцией» и п. «в» ч. 3 ст. 127.1 «Торговля людьми» УК РФ.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Калужской области предотвратили теракт, который приверженцы «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) планировали совершить на местном химзаводе. Сторонники ИГ намеревались подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами. Двое из них оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы.

В ходе нейтрализации террористов среди силовиков и гражданских никто не пострадал.