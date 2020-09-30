На Камчатке создадут министерство счастья

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Губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил о планах по созданию регионального министерства социального благополучия и семейной политики, назвав его министерством счастья.

Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья. Официально полное его название — министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращённо это именно про счастье. Мне важно этот переход осуществить, уйти от «министерства обиженных и обездоленных», — передаёт РИА Новости слова главы Камчатки.

Он подчеркнул, что власти не планируют бросать тех граждан, кто попал в сложные жизненные ситуации.

Нам нужно их сделать благополучными, счастливыми, заниматься не просто решением проблем, которые наболели, а тем, чтобы люди были благополучными, — отметил Солодов.

Ранее NEWS.ru писал, что на Камчатке по инициативе губернатора могут запретить воздушные шарики с гелием, чтобы защитить природу.