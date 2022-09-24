На Камчатке мобилизованные получили боевое оружие

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Боевое оружие вручили личному составу, призванному в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации, в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает Минобороны РФ.

К мобилизованным обратился с речью вице-адмирал, командующий войсками и силами на северо-восточном направлении Александр Юлдашев.

Я уверен, что вы с честью, достоинством выполните свой долг перед Родиной и не посрамите славу русского оружия. Верю в ваше мужество и вашу способность защитить Родину, задавить эту фашистскую нечисть, — сказал командующий.

Личный состав в ближайшее время должен приступить к обучению боевому слаживанию подразделений на военном полигоне.

Ранее сообщалось, что в Москве временные резервные пункты мобилизации откроют в музеях и театрах. Резервные пункты сбора появятся в Музее Москвы, Государственном Дарвиновском музее, Театре Виктюка и Музее героев России и Советского Союза.