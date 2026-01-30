На границе с Белоруссией фура снесла таможенника при попытке бегства

В Смоленской области задержали водителя фуры, который сбил таможенника при попытке бегства, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Федеральной таможенной службы. По данным ведомства, мужчина незаконно перевозил товары из Белоруссии.

Благодаря оперативным совместным мероприятиям Смоленской таможни и ПУ ФСБ России по Смоленской области автомобиль был остановлен, водитель — задержан, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все произошло, когда водитель отказался проехать на досмотр по требованию таможенников. Вместо этого он попытался скрыться, направившись обратно к границе, и сбил одного из сотрудников.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

