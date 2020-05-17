На Дальнем Востоке создадут эталонный сервис эксплуатации и ремонта SSJ 100

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что создаваемая для перевозок на Дальнем Востоке авиакомпания до 2024 года должна приобрести до 60 самолётов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100) и 16 самолётов МС-21. В этой компании будет отрабатываться эталонная модель организации сервиса и ремонта SSJ 100, чтобы исключить нарекания на эти лайнеры.

До 2024 года эта компания должна приобрести до 60 самолётов «Суперджет» и 16 самолётов МС-21, — сообщил в эфире телеканала «Россия-1» Борисов.

По его словам, региональные самолёты типа SSJ 100 должны вскоре стать наиболее востребованными на мировом рынке.

Как писал NEWS.ru, Турция может купить у России пассажирские самолёты Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Переговоры о таких поставках уже идут. Новые суда были представлены на авиасалоне в Стамбуле в сентябре 2019 года. Для МС-21-300 это стало зарубежной премьерой.