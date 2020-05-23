На Амурском ГПЗ заявили о безопасности намаза для здоровья работников

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Число заражённых коронавирусом увеличилось за сутки на 89 человек в Новосибирской области. Всего с начала пандемии в регионе заболели инфекцией 2213 человек.

Выписали по выздоровлении 891 пациента, 25 мая также грядёт большая выписка. По данным на минувшее воскресенье, 24 мая, количество заболевших составляло 2124 человека. Под наблюдением врачей находятся 2665 пациентов, сообщает...