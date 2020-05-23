На Амурском ГПЗ заявили о безопасности намаза для здоровья работников

Массовая молитва мусульман в связи с праздником Ураза-байрам на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) была безопасной для здоровья работников, сообщили в объединённом пресс-центре АГПЗ.
Учитывая, что Ураза-байрам — важный мусульманский праздник, руководство подрядной организации «Ренейссанс» приняло решение организовать намаз в границах вахтового городка <...>Работники подрядных организаций не могут покинуть пределов периметра проекта: вахтовых городков и строительной площадки, — передаёт сообщение пресс-центра РИА Новости.
Там также уточнили, что медики наблюдают за состоянием работников на стройплощадке, случаев заболевания коронавирусной инфекцией нет.
Как ранее писал NEWS.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что на территории республики прошла одна праздничная молитва в связи с окончанием месяца Рамадан. Мероприятие состоялось в мечети «Сердце Чечни».
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