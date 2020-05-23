Кадыров рассказал о праздничной молитве в чеченской мечети

https://static.news.ru/photo/ba9d19cc-9dba-11ea-83b4-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что на территории республики прошла одна праздничная молитва в связи с окончанием месяца Рамадан. Мероприятие состоялось в мечети «Сердце Чечни».

По его словам, оно прошло со полным соблюдением мер безопасности в связи с распространением коронавируса. В регионе отменены все крупные религиозные мероприятия, однако власти и Духовное управление мусульман согласовали Ид-намаз, отметил он в Telegram.

В мероприятии были задействованы волонтёры и врачи, которые проводили дезинфекцию и измеряли температуру, следили за наличием масок и соблюдением социальной дистанции, — подчеркнул он.

Участники церемонии молились о защите человечества от вируса.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Он отметил, что жители республики достойно выдержали испытания, связанные с коронавирусом. По его словам, Бог наделил верующих благом совершения добрых дел и помощи нуждающимся в месяц Рамадан.

Политик сопроводил пост видеозаписью из Грозного. За кадром слышен голос, однако самого Кадырова на видео нет.