Девушку пытались изнасиловать прямо на рабочем месте В Самарской области мужчина нанял женщину и попытался ее изнасиловать

В Самарской области молодая женщина чуть не стала жертвой насилия, сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV». Пострадавшая, работавшая уборщицей в Новокуйбышевске, сообщила, что заказчик услуг, уроженец одной из закавказских республик, предпринял попытку сексуального насилия во время выполнения ею рабочих обязанностей.

Девушка указала, что с момента подачи заявления в полицию прошло 14 дней, однако никаких процессуальных действий по ее обращению предпринято не было. Ситуацию усугубляет факт давления на потерпевшую. По ее словам, знакомый нападавшего открыто угрожал ей, требуя забрать заявление.

Ранее Следственный комитет Москвы сообщил о раскрытии уголовного дела об убийстве, совершенном 5 июня 1997 года. По данному делу проходят трое подозреваемых, двое из которых — мужчины 44 и 45 лет — уже задержаны. Оба задержанных полностью признали свою вину.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с инициативой расширить перечень преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за совершение которых мигрантов будут лишать российского гражданства. На пленарном заседании парламента он подчеркнул, что депутатам предстоит рассмотреть соответствующие законодательные предложения при подготовке ко второму чтению.