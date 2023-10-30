Мужчина пострадал от обломков при атаке ВСУ на Крым Развожаев: 57-летний мужчина пострадал при обстрелах со стороны ВСУ в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате атаки ВСУ в Крыму ранения получил 57-летний мужчина, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram. У пострадавшего диагностирована рана голени средней тяжести. Мужчину задело осколком.

Обломки упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, пострадал мужчина 57 лет. У него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет, — написал Развожаев.

По словам градоначальника, обломки также упали на территории школы № 27. Детей, которые находились в здании на дополнительных занятиях, спустили в убежище на цокольном этаже сразу после сигнала о воздушной тревоге. Среди них никто не пострадал. Кроме того, осколки от сбитых воздушных целей нашли в других дворах домохозяйств и на пляжах Учкуевка и Мокроусова.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что ВСУ попытались атаковать цели в Крыму восемью ракетами Storm Shadow. Дежурными средствами ПВО все ракеты были сбиты, уточнили в ведомстве.

В ночь на 30 октября Развожаев предупредил местных жителей, что Черноморский флот отбивает атаку беспилотных летательных аппаратов. Нападение произошло рано утром. Тогда, по данным Минобороны РФ, российские силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова.