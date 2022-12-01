Мужчина подрался со стюардессой на рейсе из Южно-Сахалинска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, летевший рейсом Южно-Сахалинск — Новосибирск, устроил драку со стюардессой на борту самолета. Он мешал работе экипажа и нецензурно выражался, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Дебошира задержала полиция.

Сотрудники полиции установили, что после вылета самолета и набора высоты мужчина стал вести себя агрессивно и выражаться в адрес членов экипажа грубой нецензурной бранью, мешал работе экипажа и провоцировал конфликт с пассажирами. Кроме того, мужчина ребром ладони нанес удар старшему бортпроводнику в область бедра, — говорится в сообщении ведомства.

В МВД отметили, что командир воздушного судна до инцидента письменно предупредил мужчину о недопустимости подобного поведения, однако тот проигнорировал информацию.

После приземления в Новосибирске полиция задержала нарушителя — им оказался 42-летний кемеровчанин. Мужчина возвращался домой с вахты на Дальнем Востоке.

В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении по статье 11.17 КоАП (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте). По факту случившегося проводится проверка.

Ранее пьяный пассажир рейса Иркутск — Москва стал причиной посадки самолета в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Сообщалось, что мужчина приставал к другим пассажирам и стюардессам.