Пассажир рейса «Иркутск — Москва» «посадил» самолет в Новосибирске

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Пьяный пассажир рейса «Иркутск-Москва» стал причиной посадки самолета в аэропорту Толмачево (Новосибирск). Как передает Life, мужчина по имени Владимир оказался на борту уже в «невменяемом состоянии». Позже россиянин стал приставать к другим пассажирам и стюардессам. Уговоры сесть на место со стороны бортпроводников не подействовали на дебошира.

В результате экипаж принял решение посадить самолет в Новосибирске и сдать пассажира полицейским. После посадки россиянина увели с самолета сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщает SHOT, оставшиеся на борту пассажиры попадут в Москву с опозданием.

Ранее глава Жигаловского района Иркутской области Игорь Федоровский сообщил о жесткой посадке вертолета. По его данным, на борту воздушного судна не было пассажиров — там находились три члена экипажа и стюардесса. В единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что вертолет Ми-8 выполнял технический рейс. Воздушное судно принадлежит местной авиакомпании «Ангара».