Мурадов раскрыл причину нежелания Запада признать референдум в Крыму Мурадов: Запад отвергает референдум из-за краха планов по военной базе в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Георгий Мурадов

Нежелание Запада признавать результаты референдума в Крыму и Севастополе о вхождении в состав РФ связано со срывом планов вытеснения Черноморского флота из Севастополя и создания там своей военной базы, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. По его мнению, объект стал бы для Москвы угрозой.

Украинские власти не переставали поднимать вопрос о прекращении нахождения Черноморского флота в Крыму, что представляло для России неприемлемую угрозу, — подчеркнул он.

Ранее Мурадов сказал, что Крым повторил бы судьбу Донбасса, если бы остался в составе Украины. Война со стороны Киева против крымчан была бы более ожесточенной, и в 2014 году жители полуострова почувствовали ее приближение, поэтому единодушно высказались за возвращение в состав России. Граждане понимали, что Москва сможет их защитить «как родная мать», добавил политик.

До этого Мурадов отмечал, что появление истребителей Североатлантического альянса над Черным морем является проявлением агрессии, провоцирующей Россию на жесткие ответные действия. Он заверил, что жители региона не сомневаются в надежности российских систем противовоздушной обороны.