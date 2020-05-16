Муфтият Дагестана оплатил долги малоимущих в магазинах

https://static.news.ru/photo/0df47746-978a-11ea-9b9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: muftiyat.rd/facebook.com

Долги малоимущих жителей во многих городах и районах Дагестана были оплачены муфтиятом республики. Об этом организация сообщила в своём Instagram.

Отмечается, что речь идёт о задолженностях, скопившихся в местных продуктовых магазинах в период самоизоляции, поскольку многие семьи остались без средств и были вынуждены брать продукты питания в долг.

Помощник муфтия Дагестана Мухаммад Мукошдибиров погасил долги этих людей (в Цумадинском районе Дагестана. — NEWS.ru), — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что аналогичные акции были проведены в городах Хасавюрте, Кизляре, а также Новолакском, Хасавюртовском, Кизлярском и других районах.

Как писал NEWS.ru, духовное управление мусульман Дагестана заявило о непричастности к воспроизведению военных песен через громкоговорители на стенах мечетей. В региональном управлении МЧС извинились за музыку. Представители ведомства отметили, что хотели взбодрить оказавшихся в самоизоляции людей и не пытались кого-то оскорбить.