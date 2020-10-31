Москвичка рассказала о свалках мусора на крымских пляжах

https://static.news.ru/photo/a6649db6-1c6f-11eb-888f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянка, поехавшая отдыхать в Крым осенью, рассказала о заваленных мусором и отходами пляжах. Своими впечатлениями она поделилась на платформе «Яндекс. Дзен».

По словам туристки, на пляже бывшей туристической базы «Таврида» был жуткий запах сероводорода и не очень чистая вода. При этом вблизи побережья всегда стоят баржи, с которых сгружают щебень на новый, строящийся пляж. Но вид они портят изрядно. Однако самое неприятным были свалки мусора прямо на песке.По её мнению, люди скидывают свои отходы прямо на пляж, несмотря на то, что мусорные баки стоят немного выше. Как считает россиянка, мусор оттуда не вывозили очень давно.

Здесь валяется все: пляжные зонты, пакеты, банки, бутылки, железо. Но что меня поразило — это то, что туда складывают пакеты с мусором. Я так поняла, что люди считают, что это местная мусорка, — цитирует её «Lenta.ru».

Как писал NEWS.ru, россияне смогут пользоваться программой туристического кэшбека дольше и на новых условиях, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Срок предоставления услуги решено продлить до 10 января 2021 года, а список участников программы будет расширен, теперь в ней смогут принять участие и туристические агрегаторы, информирует кабмин. Ранее на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России было выделено 15 млрд рублей.