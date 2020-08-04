https://static.news.ru/photo/90ff7e36-d6de-11ea-8370-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что москвичей ждёт жаркая погода 5 августа 2020 года.
Благодаря влиянию антициклона сегодня в Москве погода обещает быть очень комфортной: день солнечный, никаких дождей, слабый южный ветер, скорость его не превысит 2–7 метров в секунду. Что касается температуры, то по-летнему жарко: плюс 25 — плюс 27 в Москве, от 23 до 28 градусов — на территории области, — привели слова синоптика в РИА Новости.
Она добавила, что атмосферное давление будет повышенным — 751 миллиметр ртутного столба.
Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что индекс ультрафиолетового излучения будет достигать опасных высоких отметок в ряде регионов России. Повышенный индекс ожидается в Курской, Липецкой, Воронежской, Орловской, Брянской областях, а также в Алтайском крае, Республике Тыва, Крыму, Ставрополье, Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа.