Москвичей ждёт жаркая погода 5 августа

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В Санкт-Петербурге судили двух школьников за нарушение процедуры проведения единого госэкзамена (ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ). Один из них пронёс на тестирование телефон, второй пользовался шпаргалкой.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, у Александра М., сдававшего экзамен по истории, обнаружили справочные материалы. Он признал вину. Суд оштрафовал молодого человека на три тысячи рублей. У другого выпускника,...